В Лиепае загорелось устройство по перевалке зерна
Foto: F64

На улице Бривостас в Лиепае этим утром загорелось устройство по перевалке зерна, сообщает Государственная пожарноспасательная служба (ГПСС). Жителей призывают закрыть окна, если появился запах дыма и выключить вентиляцию, а также не приближаться к месту пожара.

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Вызов пожарные получили в 7:16, пожар представляет собой повышенную опасность. На месте работают 22 пожарных, шесть автоцистерн и две автолестницы.

ГПСС сообщает, что тушению пожара мешает сильный ветер.

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