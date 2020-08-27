В лиепайском бэби-боксе оставили новорожденную
Foto: LETA

В бэби-бокс Лиепайской региональной больницы утром в среду, 26 августа, положили новорожденную девочку, сообщает LETA.

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Сейчас девочка находится в отделении патологии новорожденных и интенсивной терапии. Состояние ее здоровья удовлетворительное. Ребенок спокойный, одет в хорошую чистую одежду, возраст девочки — около двух с половиной недель.

За 10 лет существования этого бэби-бокса это уже третий подкидыш. Бэби-боксы существуют в Латвии с 2009 года, и спасли за это время 49 детских жизней. Всего их восемь по всей стране: в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.

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