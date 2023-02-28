В Лигатненской волости погиб велосипедист

В понедельник в Лигатненской волости автомобиль сбил велосипедиста, сообщает Государственная полиция.

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Около 21:00 водитель автомобиля BMW совершил наезд на велосипедиста и покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.

В результате аварии велосипедист погиб. Водитель BMW задержан, начато уголовное дело.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в понедельник утром поступила информация об аварии в Приекульской волости, где столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Три находившихся в микроавтобусе человека выбрались из него самостоятельно. Одного человека, который находился в автомобиле, освободили пожарные с помощью гидравлических инструментов. Все четверо были переданы медикам.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 15 человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 448 протоколов, в том числе 149 - за превышение скорости, три - за агрессивное вождение. За вождение в нетрезвом виде возбуждено два административных и четыре уголовных дела.