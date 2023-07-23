В Лимбажском крае насмерть разбился мотоциклист

В субботу в Лимбажском крае в результате ДТП погиб мотоциклист, сообщили в управлении по связям с общественностью Государственной полиции.

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Авария произошла 22 июля около 15:30 на шоссе Коцени-Лимбажи-Туя. Мужчина, управлявший мотоциклом, съехал с дороги и погиб. В полиции нет информации о том, что в ДТП попало и какое-либо другое транспортное средство. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В целом за минувшие сутки, 22 июля, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадал 21 человек, в том числе двое пешеходов и трое водителей электросамокатов, сообщает управление по связям с общественностью Государственной полиции.

Две аварии, в которых пострадали водители электросамокатов, произошли в Курземе, еще одно - в Рижском регионе, а оба ДТП с пострадавшими пешеходами зарегистрированы в Рижском регионе.

В Земгале пришлось привлекать пожарных и спасателей для освобождения пострадавших в аварии. Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, 22 июля в 18:46 поступил вызов в Берзскую волость Добельского края, где произошло столкновение двух легковых автомобилей. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из одной машины застрявшего человека, который был передан медикам.

Всего за сутки, 22 июля, в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, из них 16 - с пострадавшими и одно - со смертельным исходом.

По информации Госполиции, 22 июля был остановлен 21 водитель автомобиля или мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения, а также один водитель, который находился в состоянии наркотического опьянения.

В Латгале задержаны трое очень пьяных водителей, один водитель - в состоянии наркотического опьянения, а также двое человек, управлявших транспортным средством в состоянии относительно легкого алкогольного опьянения – до 1,5 промилле.

В Риге пойманы двое водителей в состоянии сильного алкогольного опьянения и еще шесть водителей, у которых концентрация алкоголя не превышала 1,5 промилле.

В Курземе и Земгале были остановлены два водителя в состоянии алкогольного опьянения и один - в состоянии легкого алкогольного опьянения, а в Видземе два водителя транспортных средств были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или при концентрации алкоголя в организме более 1,5 промилле влечет за собой уголовную ответственность, помимо штрафа также конфискуется транспортное средство (если оно принадлежит правонарушителю).

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22 июля Госполиция зафиксировала 351 административное правонарушение в сфере дорожного движения, в том числе 158 нарушений разрешенной скорости движения и один случай агрессивного вождения. У шести пьяных водителей изъяты автомобили.