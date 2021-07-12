В Лимбажском крае во время ссоры мужчина зарезал своего младшего брата
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В прошлую пятницу, 9 июля, в Лимбажском крае в разгар ссоры мужчина зарезал своего младшего брата, сообщает LETA со ссылкой на представителя Управления Видземского региона Государственной полиции Зане Васкане.

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В пятницу незадолго до полуночи полиция получила сообщение, что в одном из домов находится труп мужчины 1965 года рождения с признаками насильственной смерти — двумя ударами ножа в районе сердца. На месте происшествия полиция задержала мужчину 1962 года рождения, брата умершего мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Васкане рассказала, что между братьями возник конфликт, во время которого старший мужчина взял нож и дважды воткнул с брата. Мужчина 1965 года рождения умер на месте событий. Задержанный мужчина уже раньше бывал в поле зрения полиции - за вождение велосипеда в нетрезвом виде и за употребление алкоголя в общественном месте.

Задержанному грозит пожизненное заключение, лишение свободы от 5 до 20 лет и пробация на срок до трех лет. Суд 11 июля арестовал мужчину.

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