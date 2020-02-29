В Литве будут судить граждан Латвии, подозреваемых в тяжких преступлениях

Прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис направил в суд уголовное дело в отношении шести граждан Литвы и Латвии, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

По данным следствия, трех граждан Латви и трех граждан Литвы обвиняют в незаконном сборе информации, хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и поддельных документов, удостоверяющих личность, в попытках нанести серьезный ущерб здоровью человека и в двух попытках убийства из корыстных побуждений. В Генпрокуратуре Литвы отметили, что жизни потенциальных жертв спасли только обстоятельства, не зависящие от преступников.

Как установило следствие, гражданин Латвии Р.Р. незаконно преследовал одного литовца и члена его семьи. Их тайно снимали, узнавали маршруты их передвижения. Слежка велась не только в Литве, но и в Польше.

В 2017 году в Шауляе было совершено нападение на одну из жертв, однако мужчина оказал им сопротивление. В ноябре 2017 года обвиняемые подожгли ферму, к счастью, поджог удалось вовремя заметить, и животных спасти.

В январе 2018 года в Клайпеде было совершено нападение на известного в российском криминальном мире Андрея Казакова (Чили). В гражданина России выстрелили семь раз из пистолета, однако получивший ранения мужчина смог сбежать от преступников и спасти свою жизнь.

Кроме того, обвиняемые планировали расправиться с еще одним мужчиной, проживавшим в Шауляе. Изначально его хотели застрелить в парке, но позже было решено прикрепить к его автомобилю самодельное взрывное устройство. Как отмечает Генпрокуратура, в июне 2018 года машину взорвали, в ней в тот момент также находились жена и маленький ребенок жертвы. К счастью, никто не пострадал.

По словам прокурора Урбелиса, следователи проделали сложную работу по расследованию тщательно разработанных и целенаправленных преступлений. В ходе этого предварительного расследования должностные лица Литвы должны были активно сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов Латвии, Польши, России, Украины, Венгрии и Беларуси. Раскрытие этих преступлений привлекло особое внимание должностных лиц, что помогло предотвратить возможную конфронтацию между различными организованными преступными группами. Уголовное дело передано в Клайпедский областной суд.