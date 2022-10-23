В Литве из Мариямпольской колонии сбежали двое заключенных

Литовская полиция разыскивает заключенных, сбежавших из Мариямпольской колонии, сообщает литовский портал Delfi.

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Департамент тюрем сообщает, что 22 октября в Мариямпольскую открытую колонию своевременно не вернулись Александрас Цивинскас (1991 г.р.) и Овидиюс Грибаускас (1986 г.р.).

Оба заключенных могли выходить из колонии за покупками или на работу. Их выпустили в магазин, но заключенные не вернулись. Сейчас пропавших объявили в розыск. Их ждет ответственность за бегство.