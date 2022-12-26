В Литве на контрабанде крупной партии сигарет попались граждане Латвии и Белоруссии

Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы при содействии работников АО Lietuvos geležinkeliai в начале недели задержали в Каунасе граждан Латвии и Белоруссии, подозреваемых в контрабанде сигарет. Их задержали в тот момент, когда они пытались перегрузить контрабанду из грузового поезда в фуру с латвийскими номерами.

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По информации литовских СМИ, поезд прибыл в Литву из Белоруссии, а сигареты контрабандисты спрятали под грузом каменного угля и лузги подсолнуха. В отношении задержанных — 26-летнего белоруса с шенгенской визой и 50-летнего гражданина Латвии — начато досудебное расследование по факту незаконного оборота акцизных товаров.

В коробках пограничники обнаружили 205 540 пачек сигарет NZ Gold, Queen Menthol и Minsk с белорусскими этикетками. Стоимость груза, включая налоги, оценена в 808 000 евро. Следствие продолжается.