В Литве найдено тело пропавшей 4 года назад гражданки Латвии

Литовская полиция расследует обстоятельства смерти гражданки Латвии, чье тело обнаружили в лесу под Клайпедой.

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Останки жительницы Илуксте Элизабете Рукмане (1987 г.р.) обнаружили 9 февраля в лесу около деревни Шаяпяй (Клайпедский район Литвы). Известно, что женщина 28 февраля 2016 года вышла из своего дома и и исчезла.

Установлено, что в Каунас женщина приехала из Даугавпилса, а затем ее следы потерялись. Возможно, по Литве она перемещалась на легковых автомобилях.

Приметы женщины: рост 166 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Была одета: темно-синий пиджак, синие джинсы, темные туфли.

Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в расследовании, просьба обращаться в полицию Литвы по телефонам 112, 870060714 или 869826710