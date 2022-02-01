В Литве осужденный сбежал из колонии для участия в спортивном турнире

В субботу во время турнира "Голые кулаки", который проводился в Литве, в зал ворвались полицейские и задержали сбежавшего из Правенишкес осужденного Хабибаса Мицкявичюса (1994 г.р.) — он не был зрителем, он должен был участвовать в турнире.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Известно, что он был осужден за кражу и нанесение легких телесных повреждений и отбывал срок в открытой Правенишкской колонии.

Хабибас пропал из мест заключения 24 января: спортсмен мог выходить из колонии на работу, однако до 20.00 должен был возвращаться назад. 24 января он не вернулся, поэтому был объявлен в розыск.

29 января его задержали в Вильнюсе на турнире "Голые кулаки". В операции участвовали несколько нарядов полиции, включая мобильный спецотряд: правоохранительные органы знали, что

Мицкявичюс находится в хорошей физической форме и может пытаться оказать сопротивление.

Тот факт, что ранее пять раз судимый Мицкявичюс будет участвовать в турнире, был известен: об этом сообщали 4 января на странице организатора Jungle King в Инстаграме.

"Чеченец, живущий по законам шариата", — так представляют Хабибаса. Комментаторы шутили, что из колонии боец пойдет сразу на ринг, они, видимо, не подозревали как все будет проходить на само деле.

По сведениям Delfi, выследить беглеца не составило труда. Молодой человек на воле не только готовился к турниру, но и употреблял наркотики. В колонии его проверили на наличие наркотических и алкогольных веществ в организме. Выяснилось, что он употреблял марихуану и амфетамин. Мицкявичюса изолировали от других осужденных. Начато расследование.