В Литве похищены данные 110 000 клиентов компании CityBee

В ночь на вторник было слито около 110 000 данных зарегистрированных в Литве клиентов каршеринговой компании CityBee, сообщает LETA.

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Компания сообщила, что преступники в одном из зарубежных форумов кибермошенников выложили данные клиентов трехлетней давности.

Были украдены не только имена, фамилии, личные коды части клиентов CityBee, но и номера телефонов, адреса электронной почты, адреса проживания, номера водительских прав и закодированные пароли.

Государственная инспекция по охране данных (ГИОД) начала расследование и призвала пострадавших сменить пароли и не поддаваться на провокационные требования мошенников о выкупе. "В настоящее время все связанные с инцидентом ведомства сотрудничают, чтобы как можно скорее преградить путь дальнейшему незаконному использованию данных, а также мы советуем и самим людям предпринять меры, в первую очередь, сменить пароли, не поддаваться на провокации мошенников о выплате выкупа, следить за нашей информацией и информацией полиции об этом инциденте", - заявил директор инспекции Раймондас Андрияускас.

"Нет никаких сомнений, что данные частных лиц - это бесценное богатство, и к их краже отношение особо чувствительное. Государственная инспекция по охране данных в этой ситуации должна реагировать молниеносно, поэтому мы непосредственно сотрудничаем, будем ждать результатов расследования, чтобы, в случае необходимости применить и юридическое регулирование по охране данных. Здесь не может быть серых зон", - заявила министр юстиции Эвелина Добровольска.