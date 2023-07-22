В Литве полиция нашла угнанный в Латвии автомобиль Hyundai Tucson

В ночь на 21 июля, в 03.30 в Кедайняйском районе Литвы, на дороге Паневежис-Аристава-Ситкунай полиция остановила автомобиль Hyundai Tucson, который находился в розыске.
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По данным полиции, машину накануне угнали в Латвии. Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 189 Уголовного кодекса Литовской Республики.
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