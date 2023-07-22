В Литве полиция нашла угнанный в Латвии автомобиль Hyundai Tucson
Foto: DELFI.lt

В ночь на 21 июля, в 03.30 в Кедайняйском районе Литвы, на дороге Паневежис-Аристава-Ситкунай полиция остановила автомобиль Hyundai Tucson, который находился в розыске.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным полиции, машину накануне угнали в Латвии. Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 189 Уголовного кодекса Литовской Республики.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā