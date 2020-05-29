В Литве преступник открыл огонь по полиции: один полицейский убит, его напарница ранена

В деревне Бирбилишкес, что в Мажейкяйском районе Литвы, вооруженный мужчина ранил двух сотрудников полиции, одного из них смертельно, и скрылся. Другой сотрудник — женщина-полицейский ранена в ногу, угрозы ее жизни нет. Подозреваемый в тяжком преступлении может скрываться в Латвии.

По просьбе литовских коллег Госполиция Латвии начала оказывать помощь в поисках нападавшего, к приграничной зоне были направлены полицейские Земгальского и Курземских регионов. К поискам привлекли и вертолет Государственной пограничной службы. Через несколько часов литовские правооханительные органы сообщили, что помощь больше не требуется.

Если вы заметили этого человека, срочно звоните 110, однако ни в коем случае не приближайтесь, поскольку он вооружен!

По данным полиции, подозреваемый 1968 года рождения сбежал в находящийся рядом лес, он может быть вооружен. Полиция призывает жителей, которые увидят его, не приближаться к нему и как можно быстрее информировать полицию.

Введен специальный план задержания, на место происшествия отправились сотрудники отряда антитеррористических операций Aras, генкомиссар полиции, глава МВД Литвы Рита Тамашунене.

В пятницу полиция получила сообщение, что в деревне Бирбилишкес (Мажейкяйский район) мужчина (1968 г.р.) поджег свой дом. Когда приехала полиция, подозреваемый открыл огонь по полицейским.

Позже на пожарище было обнаружено тело, а рядом с ним оружие. Подозревают, что это может быть тело подозреваемого. Однако, как отмечают в полиции, пока точно не известно, кому принадлежит тело. Оно может принадлежать также животному — известно об исчезновении собаки.

Староста Векшняйской сянюнии, в которую входит деревня Бирбилишкес, Корнелиюс Крижюс сообщил, что подозреваемый не был известен в сенюнии (сенюния — низшая административно-территориальная единица в Литве).

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене выразила соболезнования в связи с убийством полицейского в Мажейкяйском районе.

"Я выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам сотрудника Мажейкяйского районного комиссариата полиции (…) Саулюса Жимантаса и всей полицейской общественности", — цитируются слова министра в распространенном в пятницу пресс-релизе.

"Должностное лицо лишилось жизни при выполнении своего служебного долга, когда полиция получила сообщение о насилии в близком окружении. Бесконечно грустно и тяжело осознавать, что такую цену пришлось заплатить этому должностному лицу, которое честно выполняло свой долг — охранять общество", — добавила она.

Министр пожелала полицейским единства, твердости духа и сплоченности.

"Я верю, что полиция Литвы, невзирая на это трагическое событие, и далее безупречно будет выполнять свою миссию — защищать, охранять, помогать", — сказала она.