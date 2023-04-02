В Литве сбежал и был пойман опасный преступник, осужденный за убийство трех человек

В Литве в ночь на 1 апреля сбежал особо опасный заключенный Евгений Воробьев, ранее судимый за убийство трех человек и другие тяжкие преступления. Преступник должен был выйти на свободу через 18 лет. После побега Воробьев не долго пробыл в бегах: вскоре его поймали, сообщает литовский Delfi.

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Евгений Воробьев, 1982 г.р., судимый не менее 14 раз, совершил побег в ночь на 1 апреля, когда его доставили в больницу из Мариямпольской тюрьмы. Когда офицеры поняли, что заключенный скрылся, сразу начались поиски. Для их проведения были мобилизованы Управление криминальной разведки Службы тюрем Литвы и силы литовских полицейских.

Спустя сутки, 2 апреля в 10.45 утра представитель Департамента полиции Литвы сообщил, что опасной рецидивист пойман. Воробьев был задержан на улице в Мариямполе сотрудниками полиции. Беглец не оказал сопротивления. Его доставили в Мариямпольскую тюрьму.

Воробьев впервые оказался за решеткой в 1999 году - это была уже его вторая судимость, он был судим за грабеж, а потом был приговорен к 6 годам лишения свободы. Отбывая срок в то время в Лукишской тюрьме, Воробьев и еще один заключенный убили своего сокамерника, а через месяц - другого 16-летнего заключенного. Второе убийство было совершено во время этапирования осужденных поездом – жертвой осужденного должен был стать другой несовершеннолетний, но ему удалось сбежать.

На тот момент Воробьеву еще не было 18 лет, поэтому суд мог приговорить убийцу только к 10 годам лишения свободы. Это самая строгая санкция, которую суд может применить к несовершеннолетнему.

После освобождения Воробьев продолжил совершать преступления - он был судим за нарушение общественного порядка, употребление наркотиков, уничтожение имущества, многочисленные грабежи, кражи, незаконное хранение оружия, а три года назад суд приговорил его к сроку за третье убийство. За это преступление суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, первые 5 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима. Этот осужденный был убит Воробьевым из мести – в тот день сотрудники колонии произвели обыск в его камере и изъяли незаконно используемый мобильный телефон. После обыска убийца выяснил, кто мог предоставить информацию властям – после звонка одного осужденного он заставил его признать, что он был так называемым "козлом", предоставляющим информацию. Пострадавший получил тяжелые травмы, находился в коме и через полгода скончался в больнице.