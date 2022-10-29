В Литве среди детей распространяется опасный наркотик: в числе пострадавших даже третьеклассники

В Вильнюсском округе фиксируют рост числа детей с симптомами передозировки. Среди детей распространяют новый наркотик Smile, его пробуют даже третьеклассники.

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5 октября редакция Delfi получила информацию о том, что в столице с симптомами передозировки наркотиков к врачам попала 12-летняя девочка. Очевидец происшествия рассказала Delfi, что около 19 ч. на ул. Архитекту увидела группу детей и лежащую на земле девочку. По словам женщины, девочка была без сознания, ей было плохо. Дети даже не собирались вызывать врача, но были напуганы. Выяснилось, что девочка курила Smile.

Дети сказали, что 12-летняя девочка, покурив наркотики Smile, стала бессвязно что-то говорить, перестала ориентироваться в пространстве, а потом лишилась сознания. Врачи увезли ее в больницу. Полиция изъяла электронную сигарету и флакон с наркотиком Smile. Поступили и другие сообщения о передозировке наркотиков среди детей.

Полиция информировала, что 15 октября в вильнюсскую больницу был доставлен 9-летний ребенок. Его мать сказала, что он курил электронную сигарету, возможно, с наркотиками. 15 октября в Рудаминской гимназии в туалете была обнаружена 14-летняя девочка без сознания. Выяснилось, что ей другой школьник предложил покурить электронную сигарету, после этого ей стало плохо.

20 октября в микрорайоне Шнипишкес был обнаружен мальчик (2006 г.р.) с симптомами передозировки. Его доставили в больницу. По предварительным данным, некто дал ему покурить электронную сигарету, возможно, с наркотиками. 24 октября в гимназии им. Йонаса Басанавичюса сообщили о 15-летней девочке с симптомами передозировки. Мать сказала, что она курила электронную сигарету.

Приехав в гимназию, полицейские нашли и других "обкурившихся" подростков: девочку (2007) и мальчика (2007). Им было плохо, они лежали на стульях. Дети сказали, что их электронной сигаретой угостила 12-классница. Полиция ведет расследование. Выясняется, что Smile — это синтетический каннабиноид. По словам полиции, это бесцветное вещество на масляной основе, без запаха. Утверждают, что наркотик распространяется среди детей разного возраста.

"Чаще всего его смешивают с жидкостью для электронных сигарет. Визуально его обнаружить не удастся. Если вещество еще не смешано, то жидкость бывает желтоватого цвета", — рассказала следователь 5 комиссариата полиции Лаура Дайоре.

Подростки рассказали, что продают несколько видов Smile — количество во флаконе то же, но те, что дороже, действуют сильнее. Стоимость одного флакона — 20 евро за слабый или 40 евро за крепкий вариант. Есть "чистый" экстракт за 80 евро.

Неважно, какой из видов Smile дети купят, в жидкости могут быть разные примеси (крысиный яд, морфин, снотворное и т.д.), бывает и так, что синтетического каннабиоида вообще нет, только другие ядовитые вещества. У детей младшего возраста нет денег на покупку целого флакона, но они находят выход — покупают у старших "каплями". Эти капли капают в электронные сигареты.

По словам полицейских, дети, которые не могут купить себе электронную сигарету, находят выброшенные одноразовые сигареты и используют их — заряжают повторно. Утверждают, что дети используют эти одноразовые сигареты, потому что в них остается немного жидкости, добавляют еще 2-3 капли Smile и курят.

Некоторые не знают, что в сигарете остается жидкость, добавляя еще наркотик, они сильно рискуют. По словам полицейских, наркотик Smile пытаются использовать и маленькие дети. Например, был случай, когда 5-классник "угостил" 3-классника.

Foto: DELFI.lt

"Пробуют уже 3-классники, в одной школе 5-классники продавали 3-классникам затяжки по 30 центов. Один 4-классник после нескольких затяжек оказался в реанимации", — рассказала Дайоре. Полиция призывает родителей наблюдать за детьми. В других округах Литвы об этом наркотике пока не слышали, никаких подобных происшествий не было. Однако источники Delfi сообщают, что этот наркотик дети курят и в других областях, только, видимо, называют его иначе.

Представитель Государственной службы по правам детей Вия Куджене сказала Delfi, что службе об этом наркотике известно, они стараются немедленно реагировать на подобные случаи — общаются с детьми и родителями, предлагают помощь.

"Никотин, содержащийся в электронных сигаретах вызывает зависимость, но еще опаснее влияние психоактивных веществ, которые добавляют в такие сигареты. Дети могут не только стать зависимыми, но и отравиться. Рекомендуем родителям обратить внимание, если ребенок курит такие сигареты, дома может чувствоваться слабый сладкий или другой необычный запах.

У таких детей могут наблюдаться резкие смены настроений, нестабильная координация, дети могут неожиданно выходить из дома "по делам". Просим родителей и других людей, которые заметили перемены в поведении ребенка, поговорить с ним, объяснить, что такие действия опасны. Помочь в такой ситуации могут и врачи, и специалисты службы по правам ребенка.