В Литве убит полицейский, еще одна сотрудница полиции ранена: ведется розыск преступника

В деревне Бирбилишкес, что в Мажейкяйском районе Литвы, вооруженный мужчина ранил двух сотрудников полиции, одного из них смертельно, и скрылся. Другой сотрудник — женщина-полицейский ранена в ногу, угрозы ее жизни нет.

Как сообщил Департамент полиции, должностные лица прибыли проверить информацию о совершающим агрессивные действия мужчине. При приближении патруля послышались выстрелы.

"Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела от имени всей полицейской общественности выражает искренние соболезнования близким погибшего", — говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, подозреваемый 1968 года рождения сбежал в находящийся рядом лес, он может быть вооружен. Полиция призывает жителей, которые увидят его, не приближаться к нему и как можно быстрее информировать полицию.

Введен специальный план задержания, на место происшествия отправились силы другие силы полиции, сотрудники отряда антитеррористических операций Aras, генкомиссар полиции, глава МВД Рита Тамашунене.

Пожар в деревянном доме, работающие на месте пожарники подтвердили, что столкнулись с мужчиной, который им угрожал.

Староста Векшняйской сянюнии, в которую входит деревня Бирбилишкес, Корнелиюс Крижюс сообщил, что подозреваемый не был известен в сенюнии.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене выразила соболезнования в связи с убийством полицейского в Мажейкяйском районе.

"Я выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам сотрудника Мажейкяйского районного комиссариата полиции (…) Саулюса Жимантаса и всей полицейской общественности", — цитируются слова министра в распространенном в пятницу пресс-релизе.

"Должностное лицо лишилось жизни при выполнении своего служебного долга, когда полиция получила сообщение о насилии в близком окружении. Бесконечно грустно и тяжело осознавать, что такую цену пришлось заплатить этому должностному лицу, которое честно выполняло свой долг — охранять общество", — добавила она.

Министр пожелала полицейским единства, твердости духа и сплоченности.

"Я верю, что полиция Литвы, невзирая на это трагическое событие, и далее безупречно будет выполнять свою миссию — защищать, охранять, помогать", — сказала она.