В Литве в ходе поисков обнаружили тело убитого хоккейного тренера

В минувшую среду, в Рокишскм районе Литвы было обнаружено тело пропавшего без вести мужчины. По предварительным данным, это тело убитого хоккейного тренера Геннадия Фитингова (1970 г.р.), которого полиция и волонтеры искали с 16 апреля.

Точную причину смерти установят судмедэксперты. Подозреваемый (1969 г.р.) в совершении преступления задержан. Ведется расследование.

Ранее полиция заявляла, что и тренера, и подозреваемого в его убийстве характеризуют, как "нормальных людей". Правда, подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции из-за неуплаты алиментов.

Выяснилось, что 15 апреля вечером Фитингов с подозреваемым вместе выпивали. Близкие тренера начали его искать в тот же вечер, как только он не появился дома. 16 апреля вечером они обратились в полицию, а 17 апреля был задержан подозреваемый. В доме подозреваемого, где, как предполагают и было совершено убийство, был проведен обыск. Были обнаружены улики.

По неофициальным данным, в пруду рядом с усадьбой нашли ковер с пятнами крови. В пятницу было выдано разрешение на арест подозреваемого на месяц. Подозреваемый не рассказал, где спрятано тело, поэтому полиция, спасатели и волонтеры несколько дней занимались прочесыванием местности.