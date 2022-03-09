В Литве вынесут вердикт по делу о событиях 13 января 1991 года

В среду Верховный суд Литвы (ВСЛ) завершил рассмотрение в кассационном порядке дела о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, вердикт будет оглашен через три месяца — в июне.

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"Рассмотрение уголовного дела завершено, с учетом количества жалоб, затронутых в них вопросов, объема и сложности самого дела оглашение постановления отложено до 15 июня", — заявил в завершении заседания суда судья Артурас Пажарскис

На последнем заседании расширенный состав судей заслушал дополнительные заявления нескольких адвокатов.

Прокуратура просит отклонить все кассационные жалобы по делу 13 января и оставить решение Апелляционного суда без изменения.

Адвокаты осужденных жалуются в Верховный суд на то, что их подзащитные осуждены по другим статьям Уголовного кодекса, чем бывший лидер Коммунистической партии Литвы Миколас Бурокявичюс и другие, ранее судимые за те же события лица.

По мнению прокуроров, право осужденных на справедливое судебное разбирательство и защиту нарушено не было.

Верховный суд рассматривает жалобы на Олега Морковского, Дмитрия Филипова, Виктора Романчевского, Юрия Меля, Владимира Демидова, Константина Усова, Юрия Страшненко, Альбертаса Галинайтиса, Михаила Головатова, Григория Белоуса, Сергея Паникарова, Анатолия Фефелова, и Геннадия Иванова.

Все они, кроме Меля и Иванова, были осуждены заочно.

Мель, являющийся гражданином России и отбывающий наказание в исправительном учреждении в Литве, а также отбывающий наказание Ивванов не пожелали присутствовать на судебном заседании.

Потерпевшие и Генеральная прокуратура приговор не обжаловали.

В пользу лишившегося отца в январских событиях Робертаса Повилайтиса, ранее солидарно с обвиненных было присуждено на 50 тыс. евро компенсации неимущественного ущерба, его матери Оне Повилайтене — 75 тыс. евро. Также суд решил взыскать солидарно с обвиняемых 10,8 млн евро в качестве компенсации морального вреда, нанесенного Литовскому государству в виде материального ущерба.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме Вильнюсской телебашни и здания Комитета по теле- и радиовещанию советскими воинскими частями погибло 14 человек.

Советские власти применили военную силу для свержения законного правительства Литвы, провозгласившего независимость страны от Советского Союза 11 марта 1990 года.

Прокуратура неоднократно отмечала, что дело 13 января является самым значимым и крупным делом в истории правоохранительных органов Литвы.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета советскими воинскими частями погибло 14 человек.

Советы применили военную силу для свержения законного правительства Литвы, провозгласившего независимость страны от Советского Союза 11 марта 1990 года.