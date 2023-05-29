В Литве выявлена группировка, которая продала просроченных продуктов на 1 млн евро

Полиция Литвы выявила преступную группу, которая осуществляла ввоз и продажу продуктов питания, она могла реализовать на рынке пищевых продуктов с истекшим сроком использования на 1 млн. евро.

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"Сегодня мы хотели бы сообщить вам о (…) международной операции, в ходе которой были выявлены хорошо организованная группа и коммерческие компании, организовавшие и осуществившие ввоз просроченных пищевых продуктов в Литовскую Республику, а также их оптовую и розничную торговлю", — заявил в понедельник журналистам Саулюс Бригинас, заместитель начальника Бюро криминальной полиции Литвы.

По его словам, физические и юридические лица фальсифицировали сроки годности и сроки употребления пищевых продуктов животного и неживотного происхождения. По словам Бригинаса, в Литве было проведено более 60 обысков.

"Если на первый взгляд оценивать пищевые продукты, представляющие меньший риск и опасность для здоровья человека, такие как кондитерские изделия, чипсы, печенье, конфеты и тому подобное, но подделывался и срок годности, сроки использования таких пищевых продуктов, как замороженные мясные продукты, консервы из птицы, полуфабрикаты", — сказал Бригинас.

Прокурор отдела уголовного преследования Генеральной прокуратуры Литвы Зенонас Бурокас сообщил, что в преступной группе участвовало 29 человек, было трое основных организаторов, по словам прокурора, двое из них задержаны.

"В ходе расследования установлено, что продукции с фальсифицированными сроками годности условиями было реализовано более чем на 1 млн. евро", — сказал прокурор.

В расследовании также участвовали представители Государственной продовольственно-ветеринарной службы, Инспекции труда и Государственной налоговой инспекции.

По словам Бригинаса, в международной операции были задействованы должностные лица из Германии, Франции, Италии, Эстонии, Европола, Евроюста. В Литве в операции участвовали более 300 должностных лиц.

"В ходе обысков изъято и обнаружено внушительное количество продуктов питания с истекшим сроком годности или подготовленных к подделке. Могу сказать, что на одном из складов, где сегодня проводятся процессуальные действия, будет порядка 1000 грузовиков", — отметил он.

Как отметил прокурор, досудебное расследование также ведется по фактам ведения ложного бухгалтерского учета, фальсификации документов и незаконной деятельности компаний.

"Также в этой деятельности участвовали пять юридических лиц, зарегистрированных в Литве. Были также юридические лица, зарегистрированные в других странах, то есть в Эстонской Республике, которые пользовались для возвратом НДС", — сказал он.

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Бригинас указал, что хозяйствующие субъекты, работающие с 2020 года, продавали товары из Германии и Франции в торговых сетях в разных городах Литвы, но примечательно, что они поставлялись не в крупнейшие торговые сети.

"Также вышеуказанные субъекты хозяйствования распространяли продукцию в своих установленных торговых точках. На данный момент мы могли бы назвать одну из сетей, это торговая сеть Sale", — сказал заместитель начальника Бюро криминальной милиции.