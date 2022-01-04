В Литве за год задержаны контрабандные сигареты и сырье на 73 млн евро: товар стали ввозить и из Латвии
Foto: Valsts robežsardze

Литовские таможенники сообщают, что в прошлом году задержали рекордное количество контрабандных сигарет и табачного сырья. Литовские таможенники отмечают, что после усиления охраны границы контрабандисты ищут новые, менее рискованные маршруты. Один из таких — ввоз контрабанды в Литву с территории Латвии.

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По предварительным подсчетам, задержано почти 19 млн пачек нелегальных сигарет и 60 тонн табачного сырья, стоимостью свыше 73 млн евро.

Только по фактам контрабанды табачных изделий в прошлом году начато 131 досудебное расследование, в позапрошлом году их было 95, в 2019 году — 68, в 2018 году — 49.

"Состав контрабандного потока не меняется — и в прошлом году большую его часть — 84% — составляли белорусские сигареты с гродненской фабрики "Неман", — сообщается в пресс-релизе Таможенного департамента Литвы.

Как и раньше, большая часть контрабанды задержана на границе с Беларусью.

В прошлом году в три раза выросло количество обнаружения контрабанды на железнодорожном транспорте. Только на таможне Литвы задержаны 24 груза сигарет. По сравнению с 2020 годов в два раза (до 835 тыс. пачек) выросло количество задержанных на железной дороге табачных изделий, и их стоимость составила почти 3 млн евро.

Однако большая часть контрабанды приходится на грузовой автотранспорт, часто это особо крупные партии: по 500-1200 коробок, то есть от 250 до 600 тыс. пачек в одной партии.

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