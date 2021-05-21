В Литве задержали банду, грабившую хутора в Латвии

16 мая в Кедайняйском районе Литвы сотрудники каунасской криминальной полиции задержали банду, которая в ту ночь совершила кражу в крупных размерах на территории Латвии.

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По данным правоохранительных органов Литвы, Сотрудники Управления уголовной полиции по расследованию имущественных преступлений Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, расследуя кражи, установили возможных подозреваемых, а также узнали, что они совершали преступления не только на территории, но и в соседней Латвии.

Утром 16 мая полицейские устроили засаду и задержали группу подозреваемых. Было установлено, что в ночь накануне они побывали на латвийском хуторе вблизи границы, откуда похитили агрохимикаты и трактор-газонокосилку, общая стоимость которых составляет около 28 000 евро.

В ходе расследования следователи выяснили также, что те же люди совершили еще одну кражу в Латвии ровно неделю назад, украв агрохимикаты на сумму более 11 000 евро.

Подозреваемые — жители города и района Кедайняй, известные полиции и ранее неоднократно судимые за кражи и другие преступления мужчины 1978, 2000, 1990, 1987 г.р. Все четверо помещены под арест. Следствие продолжается.