В Литве задержали водителя из Латвии, который скрылся с места аварии

В минувшую субботу литовские пограничники задержали 60-летнего латвийца, который совершил аварию в Кретинге, скрылся с места происшествия и попытался вернуться в Латвию.

Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы Литвы, автомобиль Citroen C4 с латвийскими остановили палангские пограничники по запросу полиции. Полиция сообщила, что машина совершила аварию в Кретинге, и есть подозрения, что водитель, пытаясь избежать ответственности, захочет вернуться в Латвию.

Пограничники сразу заметили, что левая сторона автомобиля была повреждена. Для дальнейших следственных действий латвийца вместе с машиной передали полицейским из Бутинги.