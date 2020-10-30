В Литве задержана фура из Латвии с контрабандными сигаретами на сумму более 2 млн. евро
Foto: rudelfi.lt

27 октября сотрудники мобильной группы Каунасской таможни остановили в районе города Пасвалис грузовой автомобиль, перевозивший 480 000 пачек контрабандных сигарет. По мнению следствия, сигареты, подделанные под известные мировые бренды, производят на подпольных фабриках в Латвии, а затем везут транзитом через Литву в страны Западной Европы.

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За рулем фуры находился гражданин Эстонии, который, согласно сопроводительным документам, вез на утилизацию из Латвии в Нидерланды различную мебель, пластиковые отходы, спортивные товары и т.д.

Таможенники обнаружили забитый до отказа сигаретами Winston полуприцеп, едва открыв двери: контрабандисты даже не пытались особо спрятать нелегальный груз.

Всего, по предварительной оценке, в полуприцепе пытались провезти 480 000 пачек сигарет Winston Gold Blue без акцизных марок. Стоимость товара была оценена экспертами в 1 756 000 евро.

Расследование по этому делу проводит Каунасская окружная прокуратура. В пятницу суд вынесет решение об аресте водителя.

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Source

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ru.DELFI.lt
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