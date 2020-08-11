В Литве задержаны нетрезвые военнослужащие НАТО, управлявшие автомобилями
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В минувшие выходные полиция Литвы задержала двоих военнослужащих НАТО, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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Департамент полиции сообщает, что 9 августа, в 10.25 ч. в Шяуляй, на ул. Сербенту был остановлен Toyota Rav4, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый (0,52 промилле) военный НАТО (1981 г.р.).

Около 11 ч. в Шяуляй, на ул. Дубиес, был остановлен автомобиль Renault Megane, которым управлял нетрезвый (0,67 промилле) военный НАТО (1960 г.р.) в униформе. В обоих случаях полиция составила протоколы.

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