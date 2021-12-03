В Литве задержаны сбежавшие из Латвии иракцы и перевозивший их эстонец

В четверг Пагегяйская погранзастава Литвы начала досудебное расследование по факту незаконного провоза людей через государственную границу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полицейские Вилкавишкисского района передали Пагегяйским пограничникам гражданина Эстонии и четырех иракцев.

Было установлено, что последние произвольно покинули Центр регистрации иностранцев в Латвии, а эстонец на автомобиле Volkswagen Toureg вез иракцев в Западную Европу.

По предварительным данным, пунктом назначения этой четверки была Германия.

После допроса гражданин Эстонии был заключен под стражу в одной из частей СОГГЛ. Ему грозит штраф или арест, либо до шести лет тюрьмы.

Согласно сообщению СОГГЛ, граждане Ирака будут переданы были латвийским пограничникам в пятницу.