В Литве задержаны сбежавшие из Латвии иракцы и перевозивший их эстонец

В четверг Пагегяйская погранзастава Литвы начала досудебное расследование по факту незаконного провоза людей через государственную границу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Полицейские Вилкавишкисского района передали Пагегяйским пограничникам гражданина Эстонии и четырех иракцев.
Было установлено, что последние произвольно покинули Центр регистрации иностранцев в Латвии, а эстонец на автомобиле Volkswagen Toureg вез иракцев в Западную Европу.
По предварительным данным, пунктом назначения этой четверки была Германия.
После допроса гражданин Эстонии был заключен под стражу в одной из частей СОГГЛ. Ему грозит штраф или арест, либо до шести лет тюрьмы.
Согласно сообщению СОГГЛ, граждане Ирака будут переданы были латвийским пограничникам в пятницу.