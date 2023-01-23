В Литве "заминировали" все аэропорты: эвакуированы пассажиры и персонал

После получения информации о возможном взрывном устройстве в неуказанном литовском аэропорту в понедельник все пассажиры были эвакуированы, сообщил оператор аэропортов страны — компания Lietuvos oro uostai.

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Представитель департамента полиции Ревита Янавичюте сообщила BNS, что первоначальная информация о возможном взрывном устройстве поступила около 8 час. утра по электронной почте. В информации не указан конкретный аэропорт Вильнюса, Каунаса или Паланги.

Около 10 часов Lietuvos oro uostai сообщила, что завершена тщательная проверка помещений в аэропортах Каунаса и Паланги. Пассажиров вернули в терминалы.

"План Skydas ("Щит") не был введен ни в одном из аэропортов, а электронного письма есть адрес, но пока не установлено, кому он принадлежит и с какого сервера письмо было отправлено. Трудно сказать срок, за который это определится. Выявления по телефонному звонку быстрее, электронное письмо может занять немного больше времени", — сказала представитель полиции.

По ее словам, после получения информации кинологи с собаками проверили аэропорты.

Спецслужбы провели оценку угроз во всех аэропортах, прошла тщательная проверка пассажирских терминалов, пассажиры были временно эвакуированы из зон ожидания во всех аэропортах Литвы.

По данным Lietuvos oro uostai, рейсы и другие операции не прекращались ни в одном из аэропортов.