В Литве злоумышленники угнали катафалк с покойным

Злоумышленники не на шутку напугали коллектив похоронного бюро Malda в литовском городе Тeльшай — в темное время суток был угнан катафалк компании с покойником. Возможно, угонщики в темноте не разглядели надписи на машине и когда поняли, что за автомобиль угнали, сами испугались, пишет издание Telšių ŽINIOS.

По словам главы компании Юстинаса Норкуса, неприятный инцидент произошел во дворе дома одного из работников. Водитель, который должен был отвезти тело в крематорий, заехал домой за едой и оставил машину во дворе с ключом в замке зажигания. Через 10 минут, когда он вышел, микроавтобуса Mercedes-Benz во дворе уже не было.

Об инциденте сразу же сообщили в полицию, однако помощь полицейских не потребовалась — меньше чем через полчаса машину со всеми вещами, которые в ней были и с телом покойного нашли сами пострадавшие. Катафалк оставили рядом с офисом компании на ул. Миниес.

"Мы так и не поняли, что это было — шутка или неудачный угон. Возможно, злоумышленники передумали, увидев в машине гроб. Мы еще подумали, что такую машину легко узнать, спрятать ее нелегко", — сказал Норкус. К счастью, все закончилось хорошо. Собеседник сказал, что за 18 лет его работы, таких курьезов не было, это первый подобный случай.