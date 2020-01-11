В Литве злоумышленники угнали катафалк с покойным
Foto: DELFI

Злоумышленники не на шутку напугали коллектив похоронного бюро Malda в литовском городе Тeльшай — в темное время суток был угнан катафалк компании с покойником. Возможно, угонщики в темноте не разглядели надписи на машине и когда поняли, что за автомобиль угнали, сами испугались, пишет издание Telšių ŽINIOS.

По словам главы компании Юстинаса Норкуса, неприятный инцидент произошел во дворе дома одного из работников. Водитель, который должен был отвезти тело в крематорий, заехал домой за едой и оставил машину во дворе с ключом в замке зажигания. Через 10 минут, когда он вышел, микроавтобуса Mercedes-Benz во дворе уже не было.

Об инциденте сразу же сообщили в полицию, однако помощь полицейских не потребовалась — меньше чем через полчаса машину со всеми вещами, которые в ней были и с телом покойного нашли сами пострадавшие. Катафалк оставили рядом с офисом компании на ул. Миниес.

"Мы так и не поняли, что это было — шутка или неудачный угон. Возможно, злоумышленники передумали, увидев в машине гроб. Мы еще подумали, что такую машину легко узнать, спрятать ее нелегко", — сказал Норкус. К счастью, все закончилось хорошо. Собеседник сказал, что за 18 лет его работы, таких курьезов не было, это первый подобный случай.

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

0

Source

ru.DELFI.lt
подать объявление >
Объявления
47 000 € Квартира, Rīga, Centrs
64 900 € Дом, Rojas nov.
295 000 € Дом, Garkalnes nov.
42 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
240 000 € Дом, Mārupes nov.
86 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
56 840 € Квартира, Rīga, Teika
175 000 € Дом, Ķekavas nov.
68 000 € Квартира, Rīga, Purvciems
185 000 € Квартира, Rīga, Centrs
55 000 € Квартира, Rīga, Centrs
345 000 € Дом, Babītes nov.
150 000 € Дом, Saulkrastu nov.
700 € Квартира, Rīga, Centrs
300 000 € Дом, Rīga, Mežaparks
312 000 € Дом, Babītes nov.
165 000 € Дом, Olaines nov.
146 900 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
38 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
37 000 € Квартира, Rīga, Vecmīlgrāvis
186 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
250 000 € Дом, Mārupes nov.
69 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
165 000 € Квартира, Rīga, Centrs
45 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
300 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
800 € Квартира, Rīga, Centrs
99 000 € Квартира, Rīga, Centrs
145 000 € Дом, Jūrmala, Valteri
3 700 € Квартира, Rīga, Centrs
234 000 € Дом, Ķekavas nov.
329 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
100 000 € Дом, Ķekavas nov.
89 000 € Дом, Salaspils nov.
46 000 € Дом, Engures nov.
2 500 000 € Дом, Jūrmala, Melluži
400 000 € Квартира, Rīga, Centrs
355 000 € Дом, Ikšķiles nov.
75 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
29 900 € Дом, Salacgrīvas nov.
145 000 € Дом, Mārupes nov.
225 000 € Дом, Rīga, Dārzciems
33 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
165 000 € Квартира, Jūrmala
44 000 € Дом, Saulkrastu nov.
177 000 € Дом, Garkalnes nov.
62 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
53 000 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
48 900 € Квартира, Rīga, Teika
138 000 € Дом, Olaines nov.
253 000 € Дом, Babītes nov.
177 000 € Дом, Ķekavas nov.
250 000 € Дом, Garkalnes nov.
550 000 € Квартира, Rīga, Centrs
157 000 € Квартира, Carnikavas nov.
950 € Дом, Garkalnes nov.
195 000 € Дом, Ikšķiles nov.
30 000 € Дом, Carnikavas nov.
47 500 € Квартира, Rīga, Purvciems
215 000 € Дом, Mārupes nov.
185 000 € Дом, Salacgrīvas nov.
690 € Квартира, Rīga, Centrs
27 500 € Квартира, Rīga, Ķengarags
60 000 € Квартира, Rīga, Pārdaugava

Comment Form