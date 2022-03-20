В Ливани из реки достали погибшего человека

В Ливани утонул человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Вызов был получен на реку Дубна в Ливани, сообщалось, что из реки вытащили человека. Он был уже мертв, тело было передано полиции.

Дубна — правый приток Даугавы в Латгале. На Латгальской возвышенности она вытекает из озер Фейманю и Дагдас в Краславском районе и втекает в Даугаву в Ливани.