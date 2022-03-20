В Ливани из реки достали погибшего человека

В Ливани утонул человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Вызов был получен на реку Дубна в Ливани, сообщалось, что из реки вытащили человека. Он был уже мертв, тело было передано полиции.
Дубна — правый приток Даугавы в Латгале. На Латгальской возвышенности она вытекает из озер Фейманю и Дагдас в Краславском районе и втекает в Даугаву в Ливани.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также