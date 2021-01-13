В Ливанском крае грузовик насмерть сбил женщину

Во вторник в Ливанском крае под колесами грузовой автомашины погибла женщина, которая переходила дорогу без светоотражателей, сообщила представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.

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Авария в Ерсикской волости произошла после 17 часов. Мужчина 1977 года рождения на автомобиле Scania сбил женщину 1978 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства.

Как сообщалось, во вторник, когда снег осложнил условия движения на большей части территории Латвии, в стране было зарегистрировано больше аварий, чем в обычные дни - 184.