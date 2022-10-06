В лобовом столкновении легковушки и бетоновоза погиб 36-летний водитель

В минувшую среду в Энгурской волости Тукумского края произошла трагическая авария, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля.

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По информации Госполиции, 5 октября, в 11.30 на 7-м км дороги Валгумс — Клапкалнциемс водитель автомобиля Audi A6 в месте изгиба дороги, образующего угол почти в 90 градусов,а также установлены предупреждающие знаки об опасном повороте, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бетоновозом Mercedes-Benz, ехавшим во встречном направлении.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля получил травмы, и с места аварии был доставлен в больницу. В свою очередь, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия. По делу начат уголовный процесс.