В Лудзе задержали машинистов поезда с контрабандными сигаретами

Лудзенские пограничники задержали несколько человек, среди которых — машинисты грузового поезда, который ехал из России. Они подозреваются в контрабанде сигарет.

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В среду в Риге на улице Латгалес остановили машину Volvo XC60, где было два гражданина Латвии и два черных свертка с сигаретами.

Выяснилось, что они были в сговоре с машинистами российского грузового поезда, гражданами РФ, которые тайно провозили сигареты в Латвию и потом отдавали вышеупомянутым гражданам Латвии на реализацию.

В сумме было изъято 32 000 сигарет без акцизных марок. Задержаны четыре человека — двое граждан Латвии, 1976 и 1996 года рождения, и двое граждан России, 1986 и 1991 года рождения.

Начат уголовный процесс.