В марте полиция будет усиленно следить за общественным порядком в Риге

Государственная полиция совместно с полицией самоуправления объявила март "Месяцем безопасной Риги", поэтому меры наблюдения и контроля за общественным порядком будут усилены, сообщили в Госполиции.

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В течение всего месяца правоохранительные органы будут усиленно следить за дорожным движением и контролировать уличную преступность, усилят меры по поиску разыскиваемых лиц, работу по уменьшению распространения наркотиков.

В марте, когда с приходом весны на улицах появится больше горожан и туристов, полиция будет уделять особое внимание порядку и безопасности в столице.