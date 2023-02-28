В марте полиция будет усиленно следить за общественным порядком в Риге
Foto: LETA

Государственная полиция совместно с полицией самоуправления объявила март "Месяцем безопасной Риги", поэтому меры наблюдения и контроля за общественным порядком будут усилены, сообщили в Госполиции.

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В течение всего месяца правоохранительные органы будут усиленно следить за дорожным движением и контролировать уличную преступность, усилят меры по поиску разыскиваемых лиц, работу по уменьшению распространения наркотиков.

В марте, когда с приходом весны на улицах появится больше горожан и туристов, полиция будет уделять особое внимание порядку и безопасности в столице.

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