В Марупе убита 34-летняя женщина: подозреваемый задержан

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 12 сентября в Олайнский участок полиции поступило сообщение от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в Марупе, в одной из квартир найдено тело женщины (1986 г.р.) с ножевым ранением в грудь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В квартире полиция задержала подозреваемого — приятеля убитой. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал, что совершил преступление утром, во время бытовой ссоры, возможно, во время приступа ревности.

Поскольку он был пьян, то сразу не понял, что убил спутницу жизни, поэтому отправился спать. Проспав несколько часов, он проснулся, позвонил другу и рассказал, что убил женщину. Когда приятель приехал в Марупе и нашел тело без признаков жизни, сразу же позвонил в скорую.

По делу начат уголовный процесс.