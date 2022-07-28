В Марупе задержан наркоторговец, находившийся в международном розыске

Сотрудники Государственной полиции задержали человека, объявленного в международный розыск. Ранее мужчины был судим за торговлю наркотиками, но избежавшего наказания, сообщили агентству LETA в полиции.

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21 июля правоохранители в Марупе начали преследование автомобиля и задержали его водителя – мужчину 1988 года рождения, объявленного в национальный и международный розыск. Арест был произведен без происшествий, при этом мужчина управлял автомобилем без действительных водительских прав.

У полицейских возникло подозрение, что мужчина находился под воздействием одурманивающих веществ. Его доставили на судмедэкспертизу, но от этой процедуры задержанный отказался. В результате в Госполиции было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что мужчина в 2021 году объявлен в розыск на основании решения суда Латгальского предместья города Риги. Судом установлено, что несколько лет назад мужчина незаконно приобрел особо опасные наркотические вещества – героин, хранил его и и незаконно сбывал.

Мужчину приговорили к трем годам и 11 месяцам лишения свободы, но он долгое время уклонялся от отбывания наказания. По данным полиции, все это время он находился в Латвии и скрывался.

В настоящее время осужденный доставлен в Рижскую центральную тюрьму для отбывания наказания.