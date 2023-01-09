В Марупском крае сгорели частный дом и гараж

В воскресенье пожарные получили вызов в волость Бабитес, Марупский край, где горел частный дом, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Прибыв на указанный адрес, спасатели констатировали, что горит двухэтажный жилой дом и огонь стремительно приближается к находящимся рядом домам.

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Площади горения составила 310 квадратных метров - горела крыша дома, межэтажное перекрытие, хозяйственная постройка и гараж. До прибытия пожарных, дом покинули два человека. В понедельник утром работы на месте ЧП продолжились.

Незадолго до полуночи пожарные получили вызов в волость Ликснас, Аугшдаугавский край, где также горел двухэтажный жилой дом, мансарда, пристройка и сарай на площади 130 квадратных метров. До прибытия пожарных соседи спасли двух человек.

Вызовы поступали и из Риги. На улице Буртниеку вечером пожар произошел в пятиэтажном доме. В квартире на четвертом этаже загорелся диван. Пострадал один человек, он был передан медикам скорой.

На улице Прушу в Риге в пятиэтажке на первом этаже загорелись бытовые веши. Площадь горения составила шесть квадратных метров. До прибытия пожарных дом покинул один человек, он пострадал и был передан медикам. Спасатели эвакуировали из здания трех человек.