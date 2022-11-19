В машине гражданина Украины на границе нашли тайник, в котором он перевозил более 100 ампул тестостерона

По данным пресс-службы Северо-Западного таможенного управления РФ, 18 ноября, на КПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) при досмотре автомобиля, которым управлял гражданин Украины обнаружили 109 ампул тестостерона.

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Как отмечает "Фонтанка.ру", во время проверки украинец сообщил таможенникам, что никаких товаров, запрещенных к ввозу или вывозу, у него нет. Однако работники таможни решили провести тщательный досмотр машины и нашли тайник под обшивкой крышки багажника.

Мужчина пояснил, что приобрел препараты через интернет для личного пользования, но при этом не смог предъявить рецепт. Поскольку он знал, что без документов перевозить ампулы нельзя, поэтому и сделал тайник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.