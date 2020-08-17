В машине под Тукумсом нашли 120 тысяч нелегальных сигарет
Foto: Valsts policija

В конце прошлой неделе работники полиции при осмотре машины в Дегольской волости Тукумского края изъяли 12 ящиков сигарет Winston без акцизной марки, сообщает LETA.

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Сигареты перевозил мужчина 1970 года рождения на автомобиле Opel Vectra. При обыске было изъято 120 000 сигарет.

Водитель был арестован, сейчас к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 221 Уголовного закона: незаконное хранение, перемещение или реализация алкогольных напитков или табачных изделий в заметном объеме. За это нарушение можно получить тюремный срок до года, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

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