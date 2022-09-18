В машине с возможно поддельными номерами обнаружено оружие

В начале сентября сотрудники дорожной полиции остановили на Вантовом мосту в Риге автомобиль с возможно поддельными номерами, похожими на российские. В ходе проверки выяснилось, что в машине находится оружие и нарушены требования закона об обороте оружия. По факту начато два административных процесса и один уголовный, пишет портал lvportals.lv.

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Как ранее сообщал Delfi, в течение двух неполных недель Госполиция получила более 30 сообщений о замеченных транспортных средствах с подозрительными номерными знаками. В общей сложности начато три уголовных процесса и более 15 административных.

В полиции допускают, что причиной подобных действий со стороны автовладельцев является страх столкнуться с агрессией местных жителей, которые могут бурно отреагировать на машину с номерами России, развязавшей агрессию в Украине. Однако, точные мотивы предстоит еще установить. «Эти случаи рассматриваются в рамках административных и уголовных процессов. Что касается вышеупомянутого конкретного случая, то мы воздерживаемся от комментариев», - заявила представитель Госполиции Симона Гравите.

Как пишет lvportals.lv, оценивая эти случаи с точки зрения закона, в первую очередь констатируется административное нарушение и ответственность. В шестой части статьи 72-й Закона о дорожном движении сказано, что за езду на транспортном средстве с номерами, которые не отвечают госстандарту, частично или полностью изменены, закрыты или механически повреждены, водителю полагается денежный штраф в размере от 55 до 140 евро.

В таких случаях номера изымаются. А лица, которые передвигаются на подобных транспортных средствах, с собой должны иметь и оригинальные госзнаки.

“Конечно полиция видит опубликованные в социальных сетях сообщения, однако чрезвычайно важно, чтобы жители, видя подобные случаи, сообщали в полицию напрямую по телефону 110 — чтобы мы могли оперативно отреагировать и направить ближайший экипаж», - подчеркивает Симона Гравите.

Полиция может остановить такой автомобиль, если он участвует в дорожном движении, а не припаркован. Именно поэтому важно, чтобы жители сразу сообщали полиции об увиденном, а не просто размещали фотографии в социальных сетях.

По имеющейся в открытом доступе информации, в России можно купить незаконно изготовленные номера, по которым невозможно распознать, откуда прибыла машина.

Отвечая на вопрос, как выяснить, являются ли номерные знаки настоящими, представитель отдела коммуникации Дирекции безопасности дорожного движения Мартиньш Малмейстерс указывает, что в разделе электронных услуг на портале CSDD любой может проверить, выдан ли регистрационный номер в Латвии, в свою очередь, у Госполиции и других правоохранительных органов есть доступ к международной базе данных. Однако в ней нет информации о выданных в России и Беларуси номерных знаках.