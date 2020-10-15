В машину обвиняемого в махинациях с налогами бизнесмена заложили взрывчатку

Сотрудники Лиепайского участка Госполиции в минувшую среду эвакуировали жильцов дома №25 на улице Лиепу, поскольку в автомобиле, который был припаркован во дворе, обнаружили взрывчатку.
Как отмечает "Курземес вардс", упомянутой машиной пользуется сменивший фамилию бизнесмен Андрей Б., который обвиняется в махинациях с налогами.
Взрыв прозвучал в тот момент, когда предприниматель сел в машину, завел ее и хотел выехать. Несколько жильцов дома рассказали, что взрыв был тихим, но его хорошо слышали в квартирах.
По данным портала InfoLiepaja, сработал детонатор самодельного взрывного устройства, но детонации основного заряда не последовало.
По делу начат уголовный процесс.