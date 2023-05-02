В Межапарке на переходе сбит человек; водитель скрылся. Полиция ищет свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 30 апреля, в 19.40, в Риге.

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Как отмечает полиция в это время неустановленное транспортное средство, ехавшее по улице Эзермалас со стороны ул. Кишэзера по направлению к ул. Вискалю, совершило наезд на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу. Авария произошла напротив дома номер 8 по ул. Эзермалас.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, а водитель покинул место происшествия, не сообщив об аварии в полицию и Службу неотложной медицинской помощи.

Информацию полиция просит сообщать по телефонам: 67086664 или 110.