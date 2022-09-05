В Межапарке полицейские задержали пьяную пару, которая передвигалась на одном самокате

Вечером воскресенья, в 21.34, полицейские, патрулируя Межапарк, заметили двух человек, которые ехали на одном самокате Bolt — возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские включили огни и сигнал на служебной машине и задержали обоих.

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Водителям самоката объяснили причину задержания, и оба человека признали, что знали о запрете передвигаться на одном самокате вдвоем.

От водительницы самоката пахло алкоголем. Женщина не отрицала, что оба ранее употребляли алкоголь, но заявила, что совсем немного — 200 граммов.

На место происшествия прибыл экипаж Госполиции, чтобы проверить концентрацию алкоголя на выдохе — у водительницы самоката это были 1,19 промилле.

За вождение самоката в состоянии алкогольного опьянения, которое превышает 1,0 промилле но не достигает 1,5 промилле, полагается штраф в размере 120 евро.

Полиция рижского самоуправления напоминает, что Закон о дорожном движении запрещает управлять электросамокатом, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 0,5 промилле, также водителю электросамоката запрещается перевозить пассажира.