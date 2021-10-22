В Межапарке сбит пешеход: пострадавший скончался
Foto: Valsts polcija

По сообщению пресс-центра Госполиции, 21 октября, в 17.20 в Риге, на проспекте Межа автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. По делу начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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