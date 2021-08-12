В Межциемсе полиция задержала водителя в состоянии очень сильного опьянения
Foto: Shutterstock

В субботу полиция в Межциемсе задержала водителя автомобиля, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения — 3,15 промилле, сообщает передача Degpunktā.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Автомобиль заметил другой полицейский, у которого в тот день был выходной. Создавалось впечатление, что водитель с трудом видит дорогу. Он сообщил об этом коллегам.

Экипаж полиции вскоре нашел машину и велел шоферу остановиться. Разговор с ним свидетельствовал о том, что водитель был очень сильно пьян. Он сам признал, что весь день употреблял алкоголь. Проверка показала в его выдохе 3,15 промилле.

Штраф составит более 1000 евро, а также лишение водительских прав на пять лет. После этого водителю будет необходимо вновь пройти обучение в автошколе и сдавать экзамены, если он решит возобновить права.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Межциемс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова