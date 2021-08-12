В Межциемсе полиция задержала водителя в состоянии очень сильного опьянения

В субботу полиция в Межциемсе задержала водителя автомобиля, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения — 3,15 промилле, сообщает передача Degpunktā.

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Автомобиль заметил другой полицейский, у которого в тот день был выходной. Создавалось впечатление, что водитель с трудом видит дорогу. Он сообщил об этом коллегам.

Экипаж полиции вскоре нашел машину и велел шоферу остановиться. Разговор с ним свидетельствовал о том, что водитель был очень сильно пьян. Он сам признал, что весь день употреблял алкоголь. Проверка показала в его выдохе 3,15 промилле.

Штраф составит более 1000 евро, а также лишение водительских прав на пять лет. После этого водителю будет необходимо вновь пройти обучение в автошколе и сдавать экзамены, если он решит возобновить права.