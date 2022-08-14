В Межциемсе в озере утонул человек

В субботу в Риге спасатели вытащили из водоема на улице Гипократа в Межциемсе погибшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Погибший был передан Государственной полиции, которая разъяснит обстоятельства смерти.

Всего в этом году сотрудники пожарно-спасательной службы участвовали в извлечении из водоемов 69 погибших. Из них 40 погибших были обнаружены после 15 мая, когда в Латвии официально начался купальный сезон.