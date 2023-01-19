В международную группировку контрабандистов входили трое латвийских таможенников

В январе 2023 года Латгальская окружная прокуратура передала в Даугавпилсский суд материалы дела о контрабанде сигарет в крупных размерах. В рамках дела обвинения предъявлены семерым участникам международной преступной группировки.

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Согласно обвинительному заключению, в августе 2018 года через пункт таможенного контроля "Патерниеки" на территорию Латвии ввезли 10 миллионов сигарет с белорусскими акцизными марками. В результате преступной деятельности обвиняемых государству был нанесен материальный ущерб в размере 1 507 274 евро.

В организованную преступную группировку входили трое сотрудников Управления таможни Службы госдоходов. Двое из них уже отстранены от работы на госслужбе.

В том случае, если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, последующий пробационный надзор на срок до трех лет, а также запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Кроме того, таможенники обвиняются в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, которые привели к тяжким последствиям. Согласно Уголовному закону Латвии за это им может грозить до 5 лет тюремного заключения, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.