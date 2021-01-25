В Милгрависе полицейские изъяли ребенка у пьяной матери

В субботу, 23 января сотрудники Рижской полиции самоуправления получили вызов в квартиру на проспекте Виестура. Сообщалось, что там находится мать, которая употребляет алкоголь и не заботится о детях. На указанный адрес выехал ближайший экипаж полиции.

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На стук полицейским дверь открыл некий мужчина. Сотрудники полиции объяснили цель визита и попросили показать, что с детьми все в порядке. Вскоре выяснилось, что мужчина - лишь друг семьи, который после звонка бабушки приехал, чтобы присмотреть за ее младшим внуком. Мужчине было разъяснено, что ходить в гости сейчас запрещено и после фиксации личных данных он должен идти домой.

В квартире было накурено и грязно, обувь прилипала к полу. Вокруг валялись пустые и начатые упаковки из-под спиртного. На кухне находилась женщина в возрасте, которая спала на столе. Рядом с ней стоял ребенок примерно трех лет.

Мужчина рассказал, что это бабушка. Женщина в присутствии полицейских упала со стола на пол и продолжала там спать. Сотрудники полиции подняли ее и усадили на стул. От женщины не удалось узнать, когда ребенок в последний раз ел. Мать ребенка пьяная спала в другой комнате. Когда ее разбудили, она стала винить во всем свою мать, которая должна была присмотреть за ребенком. Женщине сделали замечание на ругань и указали, что заботиться о детях - это ее прямая обязанность.

В ходе беседы выяснилось, что у женщины несколько детей. Совершеннолетний живет в Великобритании у ее мужа. В свою очередь, двое несовершеннолетних остались жить вместе с ней. С отцом самого маленького они живут вместе. Полицейские попросили дать его номер телефона, чтобы связаться и попросить в срочном порядке вернуться к ребенку. Однако, женщина категорически отказалась давать номер, пояснив, что муж сильно рассердится, узнав про употребление алкоголя.

В это время домой вернулся второй ребенок. 12- летняя девочка рассказала, что была в гостях у второй бабушки. Увидев происходящее, она поспешила присмотреть за сестренкой.

В выдохе матери было констатировано 3,48 промилле.

Вскоре домой вернулся и супруг женщины. В ходе проверки его личных данных выяснилось, что он не зарегистрирован как отец младшего ребенка. В связи с этим сотрудникам полиции пришлось изъять девочку и доставить в кризисный центр. Мужчине посоветовали зарегистрировать трёхлетку на себя. Вторая девочка, у которой другой отец, была передана второй бабушке.

Между тем мать продолжала пить на кухне пиво, курить одну сигарету за другой и во всем винить окружающих. Женщина также обещала в ближайшее время вернуться в Великобританию, где ее не будут доставать ни социальная служба, ни полиция и ей не придется отвечать за свои действия.

По факту начат административный процесс о невыполнении родительских обязанностей. Информация передана в Рижский сиротский суд и Рижскую социальную службу.