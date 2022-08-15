В минувшее воскресенье в ДТП много пострадавших

Вчера в Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 29 человек, что значительно больше, чем в среднем по выходным дням.
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Как сообщили в Госполиции, среди пострадавших были девять водителей электросамокатов, четыре пешехода и два велосипедиста.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 19 водителей, а за превышение скорости оформлено 279 протоколов.
В целом за воскресенье полиция оформила 494 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.
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