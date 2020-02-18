В многоквартирном доме избита женщина: нападавший угрожал ее изнасиловать

Вечером 15 февраля в дежурную часть полиции самоуправления Лиепаи поступила информация, что в одном из многоквартирных жилых домов на бульваре Атмодас в квартиру ломится незнакомец.

Как отмечает "Курземес вардс", когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, звонившая женщина пояснила, что мужчина, который пытался проникнуть в ее жилье, в данный момент находится в другой квартире.

В указанной квартире двери открыл мужчина, в коридоре был слышен голос женщины, просившей о помощи. Войдя в квартиру, полицейские увидели сидевшую на полу женщину с окровавленным лицом и руками, она указала на стоящего рядом мужчину, который ее избил и грозил изнасиловать. В тот момент мужчина повел себя агрессивно, и, чтобы уменьшить возможную угрозу для окружающих, его задержали.

На место происшествия были вызваны работники Службы неотложной медицинской помощи и Госполиции. К работникам полиции самоуправления обратилась еще другая женщина, указавшая, что агрессивный мужчина толкнул ее в подъезде. Задержанный мужчина 1976 г.р. передан Госполиции для выяснения обстоятельств дела.