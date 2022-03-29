В Монголию пытались ввезти партию контрабандных сигарет из Латвии

Сотрудники таможенного поста ЖДПП "Наушки" Бурятской таможни обнаружили 1087 пачек сигарет марки NZ Gold в грузовом поезде, следовавшем транзитом из Латвии в Монголию.

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По данным пресс-службы Бурятской таможни, в силовых балках вагона было найдено пять отверстий прямоугольной формы, вырезанных кустарным способом. В них были спрятаны 68 брикетов с сигаретами общим весом почти 18,5 кг. Брикеты были обмотаны скотчем и связаны между собой шпагатом.

Сигареты изъяты, начато расследование.