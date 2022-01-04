В Московском форштадте на остановке нашли мертвого мужчину

По информации программы Degpunktā, ранним утром 1 января в Риге, на одной из остановок общественного транспорта местные жители заметили лежащего мужчину. Позже было установлено, что он уже мертв.

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Тело обнаружили на остановке "ул. Маза Кална". У жителей ул. Лудзас, ставших свидетелями ЧП, оказалось много версий трагедии. Не исключалось, что это может быть один из местных персонажей, оказавшийся под воздействием каких-либо веществ.

В Госполиции по данному факту начат уголовный процесс, в рамках которого будет установлена причина смерти. На данный момент ничто не свидетельствует о том, что смерть может носить насильственный характер.