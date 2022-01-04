В Московском форштадте на остановке нашли мертвого мужчину
Foto: F64

По информации программы Degpunktā, ранним утром 1 января в Риге, на одной из остановок общественного транспорта местные жители заметили лежащего мужчину. Позже было установлено, что он уже мертв.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тело обнаружили на остановке "ул. Маза Кална". У жителей ул. Лудзас, ставших свидетелями ЧП, оказалось много версий трагедии. Не исключалось, что это может быть один из местных персонажей, оказавшийся под воздействием каких-либо веществ.

В Госполиции по данному факту начат уголовный процесс, в рамках которого будет установлена причина смерти. На данный момент ничто не свидетельствует о том, что смерть может носить насильственный характер.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!